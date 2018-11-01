Пожарный спас запертого на девятом этаже малыша с помощью штурмовой лестницы

В Омске спасатель МЧС с помощью штурмовой лестницы забрался на балкон девятого этажа, чтобы спасти запертого в квартире двухлетнего ребенка. Очевидцы сняли на видео действия пожарного.

Описанные события произошли днем 31 октября в доме 10 по улице Рокоссовского. Мама малыша готовила обед и отправилась за недостающими ингредиентами к соседям, но дверь за ней захлопнулась, и ребенок оказался в ловушке, притом что в квартире работала газовая плита.

Вскрывать дверь спасатели не стали, вместо этого они решили попасть в помещение через балкон на восьмом этаже. В дело пошла штурмовая лестница, и спустя несколько секунд пожарный уже был в квартире.

"Входная дверь квартиры была очень массивной. На ее вскрытие у нас ушло бы много времени, которого, по сути, не было. Попасть в квартиру через соседний балкон не представлялось возможным — на окнах были установлены решетки. Поэтому было принято решение подниматься по штурмовой лестнице через нижний балкон. Старший пожарный Никита Виндерский вызвался проводить спасательные работы, а я и командир отделения Александр Кожин страховали его", — рассказал начальник караула 31-й пожарно-спасательной части Тимофей Бузоверя.

Ребенок не пострадал, как и стоявший на плите обед, о происшествии же напоминает только выбитое балконное стекло.