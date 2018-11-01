Дарья Касаткина: это был очень хороший сезон

Российская теннисистка Дарья Касаткина, ставшая в 2018 году десятой ракеткой мира, подвела итоги прошедшего сезона. По словам россиянки, в течение года у нее были взлеты и падения, однако этот сезон оказался лучшим в карьере спортсменки.

"2018 год получился лучшим в моей карьере. У меня хватало как взлетов, так и падений. Тем не менее этот сезон можно смело назвать очень хорошим", — приводит слова Касаткиной пресс-служба "Элит Трофи".

Напомним, что российская теннисистка в нынешнем сезоне стала победительницей Кубка Кремля.