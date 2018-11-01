В Крыму задержан участник вооруженного формирования

Пограничники в Крыму задержали предполагаемого активиста действующего на Украине незаконного вооруженного формирования, который также активно участвовал в так называемой экономической блокаде полуострова.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в пограничном управлении ФСБ по Крыму.

Отмечается, что 22-летний боевик, житель Кировского района полуострова, прошел военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях в Донбассе.

В 2016-2018 годах задержанный входил в состав батальона имени Номана Челибиджихана и общественного формирования "Аскер", неправительственных вооруженных формирований, которые являются участниками экономической блокады Крыма со стороны Украины.