Жители каких регионов больше всех тратят на штрафы ГИБДД?

Социальная сеть Одноклассники, в которой год назад появилась возможность оплачивать штрафы ГИБДД, выяснила, что жители Москвы, Тюмени и Красноярска тратят больше всех на погашение штрафов. В ОК проанализировали все транзакции по штрафам ГИБДД в одноименном приложении соцсети с сентября 2017 года. Выяснилось, что в Москве средний размер платежа от пользователя составляет 898 рублей, при этом одна транзакция может быть суммой нескольких штрафов. Тюмень оказалась на втором месте, там средний платеж — 458 рублей. В Красноярске средний размер платежа за штрафы ГИБДД в ОК равен 431 рублей.

Больше всего пользователей ОК, оплачивающих штрафы через соцсеть, живут в Москве (17,6 процента от общего числа использующих сервис), на втором месте – Краснодар (6 процентов). Жители Екатеринбурга замыкают тройку лидеров среди тех, кто платит за штрафы ГИБДД в ОК (4,8 процента).

Также ОК выяснили, какие виды штрафов являются самыми популярными в Москве как в регионе с наибольшим средним размером платежа: самым распространенным правонарушением в Москве и Московской области стало превышение скорости, 62 процента пользователей оплачивают этот тип штрафов. На втором месте с большим отрывом — нарушение знаков и разметки с 10,2 процента. На третьем — нарушение правил расположения на дороге (12.15.1 КоАП), на оплату этого типа штрафов потратились 7,7 процента пользователей соцсети.