Роспотребнадзор начал расследование в связи со вспышкой гепатита в Академии "Спартака"

По факту заболевания гепатитом А воспитанников интерната в Академии футбольного "Спартака" Роспотребнадзор начал собственное расследование. Об этом сообщил глава московской федерации футбола Сергей Анохин.

"Расследование не только начато, но уже предприняты определенные меры по купированию проблемы. Все будет решено, не сомневайтесь", — цитирует Анохина "Спорт-экспресс".

Ранее стало известно, что воспитанникам Академии "Спартака" запретили выступать на официальных соревнованиях до 5 декабря. Кроме того, временно приостановлена деятельность интерната.