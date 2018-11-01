В столичной школе распылили перцовый газ: эвакуированы 800 человек

В московской школе неизвестные распылили перцовый газ из баллончика.

Как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, инцидент произошел на первом этаже школы №1207, расположенной на Домодедовской улице. Из здания были эвакуированы 798 человек – учащиеся и сотрудники школы.

В настоящий момент помещения проветрены, учащиеся возвращены в здание школы.

Ранее из московской школы была госпитализирована 16-летняя ученица. У нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сломанный нос. По словам девочки, ее избила одноклассница.