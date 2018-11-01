Следователи закончили осмотр места взрыва в Архангельске

Следователи завершили работу на месте взрыва в здании УФСБ в Архангельске, осмотр места была закончен в 5 часов утра, передает ТАСС. После этого сняли ограничение для прохода пешеходов около здания.

Взрыв произошел рано утром 31 октября, пострадали трое сотрудников управления. По предварительным данным погиб 17-летний юноша, который пронес самодельное взрывное устройство. Его личность уже установлено.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".