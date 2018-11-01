Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

В Кремле прокомментировали постановление правительства о введении санкций в отношении Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия ответила зеркально.

"Россия не является инициатором такого рестрикционного обмена, но, вместе с тем, это вынужденная мера, это ответ на те шаги, которые были предприняты украинской стороной", — отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия не была инициатором подобного обмена, но "на протяжение достаточно длительного времени наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись".

Также он объяснил, почему в списке нет Петра Порошенко. По словам пресс-секретаря, традиционно президент не включается в санкционные списки, потому что это уже "какой-то запредельный шаг". Вместе с тем, как сообщалось ранее, в список включен его сын Алексей Порошенко.

1 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер, сообщает "Россия 24". Санкции коснутся 322 украинских граждан и 68 компаний.

В списке судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной рады, крупные предприниматели, чиновники администрации президента, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний. Среди них — спикер Верховной рады Андрей Парубий, генпрокурор Юрий Луценко, глава МВД Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов, а также посол Украины в США Валерий Чалый, экс-премьеры Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко.

Меры предполагают заморозку банковских счетов и блокировку имущества на территории России. Кроме того, нельзя будет вывести средства за пределы нашей страны. Как отмечается в документе, это ответ на недружественные действия Киева в отношении российских граждан и юридических лиц.