Нурмагомедов отказался ехать на заседание по поводу его боя с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не собирается присутствовать на слушании Атлетической комиссии штата Невада по делу о возникших беспорядках после боя россиянина с Конором Макрегором. Он заявил, что готов к отстранению на десять лет и финансовым потерям.

"Если меня хотят наказать, пусть забирают деньги и отстраняют на 10 лет. Мне плевать", — приводит слова Нурмагомедова Sports.ru.

Также он заявил, что не считает себя виновным в драке, поскольку защищал семью и религию.

Напомним, что слушание по делу российского и ирландского бойцов смешанного стиля состоится 10 декабря. Атлантическая комиссия Невады обязала спортсменов лично присутствовать на заседании.