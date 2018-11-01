Легенда фитнеса - тренер мировых звезд Мэнди Блэнк умерла в ванной в 42 года

"Скульптор тела" – легендарная фитнес-тренер Мэнди Блэнк скончалась в возрасте 42 лет. Тело Блэнк обнаружила в ванной ее дома в Лос-Анжелесе домработница.

Пока неизвестно, что стало причиной смерти известной спортсменки, тренировавшей звезд мировой величины – в частности, Микки Рурка, Алекса Родригеса, Поли Шора и других.

Как пишет TMZ Sports, в доме фитнес-тренера алкоголя или наркотиков найдено не было, на насильственный характер смерти также ничего не указывает.

Бодибилдер, гимнастка, она также занималась спортивными танцами. В 1999-м Блэнк стала самой молодой участницей, победившей на мировом первенстве Международной федерации бодибилдинга и фитнеса.

В ее "Инстаграме" последняя публикация была размещена 5 дней назад. Судя по тексту и фото, ничто не говорит о том, что у Блэнк могла быть депрессия и она утратила желание жить.