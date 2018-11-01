Инвалид-рецидивист ограбил и протащил по асфальту московскую пенсионерку

Судимый за кражи инвалид второй группы позарился на оставленную московской пенсионеркой у подъезда сумку, а после небольшой стычки с владелицей протащил ее на своей машине по асфальту, сообщила пресс-служба МВД. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

Описанные события произошли днем 18 октября в районе Нагатинский затон, когда 81-летняя местная жительница вышла на улицу. Сумку она поставила на скамейку перед подъездом, а сама отправилась выносить мусор. Водитель подъехавшей легковушки счел сумку бесхозной, а претензии ее владелицы никчемными — на кадрах видно, как мужчина с добычей в руках пытается оттолкнуть пенсионерку, но безуспешно. Запрыгнув салоне машины, он тронулся с места, так и не закрыв дверь, за которую цеплялась женщина, и в итоге протащил пострадавшую по асфальту.

Злоумышленник скрылся с места, но позже вернул сумку женщине. Мотив своего поступка он называть отказался. В релизе МВД отмечается, что 46-летний инвалид второй группы ранее был неоднократно судим, сам он вспомнил только один срок за кражу. На сей раз раскаявшемуся москвичу инкриминируют грабеж, максимальная санкция этой статьи — до семи лет лишения свободы.