Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" объявлен в международный розыск

Следствие по пожару в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" намерено объявить в международный розыск бывшего руководителя кондитерской фабрики "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского, обвиняемого в даче взятки.

Об этом общественность проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Она пояснила, что данная мера избрана в связи с тем, что Вишевский с 2016 года по настоящее время проживает в Испании.

Петренко подчеркнула, что подозреваемый при посредничестве Виктора Ефимкина в 2013-2014 годах дал взятку в размере 7 миллионов рублей организованной группе. Она состояла из начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко.

Деньги предназначались, в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" при реконструкции торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово.

Представитель СКР отметила, что Никите Чередничено и Эдуарду Комкову предъявлено обвинение в получении взятки. Следствие ходатайствует об их заключении под стражу.

25 марта 2018 года в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, в ходе которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.