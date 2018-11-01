Санкт-Петербург претендует на финал футбольной Лиги чемпионов-2021

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС заинтересован в проведении в 2021 году финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге и уже уведомил об этом представителей УЕФА. Окончательная заявка должна быть отправлена до 15 февраля 2019 года.

"Российский футбольный союз действительно проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого она обязательно должна быть одобрена исполкомом РФС", — приводит слова Алаева ТАСС.

Уже известно, что заседание исполком УЕФА, посвященное определению места финала Лиги чемпионов-2021, пройдет в мае или июне 2019 года.