Из здания правительства Челябинска эвакуируют людей

В Челябинске эвакуированы сотрудники четырех административных зданий.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона, поступил звонок о бомбе, заложенной в здании правительства области и еще трех учреждениях.

На место прибыли все экстренные службы, территория оцеплена. Из здания правительства эвакуированы уже 200 человек.