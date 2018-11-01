Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

Только единое, сплоченное общество может отвечать на серьезные вызовы и противостоять внешнему давлению, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Всемирном русском народном соборе.

Глава государства подчеркнул, что голос России в мире будет звучать "достойно и уверенно", это предопределено и нашими традициями, и духовной культурой, самосознанием и историей страны как самобытной цивилизации.

Путин призвал противостоять отдельным попыткам государств создать управляемые "безликие протектораты" на постсоветском пространстве. Он указал на усилия, направленные на переформатирование мира и разрушение культурно-исторического пространства, складывавшегося веками.

"Разобщенными народами, лишенными национальной памяти, низведенными до уровня вассалов, проще и удобнее управлять, использовать как разменную монету в своих интересах", — подчеркнул президент, отметив, что для этих целей используется "пещерный национализм" и "русофобия", а также "осуществляется беспардонное грубое вмешательство в церковную жизнь".

Путин называл эту политику опасной, но выразил убеждение, что "жизнь все расставит по своим местам", поскольку "нельзя заставить людей идти против своей веры", справедливости и здравого смысла.

Прямую трансляцию выступления президента вели Вести.Ru и телеканал "Россия 24".