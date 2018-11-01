"Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ"

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" обнародовала видео с камер, установленных на борту ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", потерпевшей аварию 11 октября 2018 года.

Напомним, инцидент произошел на 121 секунде после старта с Байконура. Космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, находившиеся на борту "Союза МС-10", экстренно приземлились в специальной капсуле.

Руководитель аварийной комиссии заместитель директора ЦНИИмаш Олег Скоробогатов в четверг, 1 ноября, раскрыл причины ЧП. По его словам, авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке ракеты на Байконуре.

По его словам, боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к его разгерметизации, потери стабилизации ракеты и в результате аварийная система прекратила полет "Союза-ФГ".

При этом Госкомиссия утвердила даты запусков по программе Международной космической станции: 16 ноября 2018 года состоится пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», а 3 декабря будет осуществлен запуск пилотируемого корабля «Союз МС-11».

Скоробогатов подчеркнул, что ошибка сборщиков подтверждена документально. Он не исключил подобного дефекта еще у двух ракет-носителей "Союз", которые собирались в "пакете" и отметил, что аварийная комиссия предлагает тщательно проверить сборку данных ракет.