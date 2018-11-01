Тайсон Фьюри: я редактировал страницу Кличко в Википедии

Экс-чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Тайсон Фьюри признался, что в свое время вносил изменения на странице Владимира Кличко в Википедии. Напомним, что именно британский боксер отобрал у украинца три чемпионских пояса, победив его в титульном поединке.

"Это правда, что я редактировал страницу Кличко в Википедии. Но меня быстро забанили. Вообще, любой желающий может вносить изменения там. Это же публичный сайт", — цитирует Фьюри BT Sport.

Кроме того, он пошутил, что его страницу в Википедии тоже кто-то редактирует, постоянно отправляя его на пенсию. Однако Фьюри о завершении карьеры пока не задумывается. Его ближайший бой состоится 1 декабря 2018 года. Противником британского боксера станет Деонтей Уайлдер.