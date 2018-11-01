Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

Отец 4-летней девочки, пострадавшей из-за нападения львицы в цирке, рассказал о ее самочувствии.

"Сейчас операцию сделали — это, говорят, 30% лечения. Сейчас врачи говорят: мы боремся за жизнь, а остальное будет позже. Пока девочка в детской краевой больнице, в хирургии, состояние оценивают как стабильно тяжелое, в коме", — сообщил ТАСС отец ребенка.

При этом он не исключил, что в будущем семье может потребоваться немалая сумма на продолжение лечения, в частности, на то, чтобы убрать следы от ран.

ЧП произошло 28 октября в Успенском районе Краснодарского края. Во время представления в цирке-шапито молодая львица набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. Ограждение не помогло, животное смогло втянула ребенка на манеж через решетку.

Расследованием произошедшего занимается Следственный комитет. 51-летний директор передвижного цирка на 2 месяца помещен под домашний арест. Ему грозит до шести лет тюрьмы.