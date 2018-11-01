Школьники, жестоко избившие ученика 9 класса, арестованы

Столичный суд Москвы заключил под стражу двух подростков, жестоко избивших сверстника из-за конфликта в социальной сети.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал ответственный секретарь столичной Общественной

наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он подчеркнул, что арестованным 14-летним восьмиклассникам инкриминируется покушение на убийство, сейчас они находятся в одиночных камерах в следственном изоляторе на юго-западе Москвы.

Мельников сообщил, что школьники раскаиваются в содеянном и сразу после драки принесли в "ВКонтакте" извинения и попросили прощения у потерпевшего. Он отметил, что оба арестованных происходят из неполных семей, где отцов им заменяли дедушки.

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии рассказал, что предъявленное обвинение предполагает наказание до 20 лет лишения свободы, что он считает слишком суровой мерой для восьмиклассников и рассчитывает, что в ходе следствия квалификация деяния будет смягчена.

Дело получило громкий общественный резонанс после того, как в Сети появилось видео, на котором подростки жестоко избивали 15-летнего девятиклассника из той же школы, нанося ему сильные удары по голове и жизненно важным органам. Они объяснили свои действия тем, что жертва их оскорбила в соцсетях.

В итоге мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение, а расследование избиения взял под свой личный контроль руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.