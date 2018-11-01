Песков: Лукашенко не обсуждал свои инициативы по Донбассу с Путиным

Инициативы президента Белоруссии Александра Лукашенко, связанные с сопровождением выборов в Донбассе, не обсуждались с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Лукашенко предложил, чтобы Белоруссия взяла на себя контроль на российско-украинской границе во время выборов в Донбассе. Он подчеркнул, что Минск готов сопровождать проведение этих выборов исходя того, что "эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", передает "Интерфакс".

Песков напомнил, что у территорий Донбасса есть свое руководство, и подобные предложения должны получить оценку там.

"Насколько я понимаю, эта инициатива не обсуждалась и какой-либо позиции со стороны заинтересованных стран мы не знаем", — сказал представитель Кремля.

Он также заявил, что Лукашенко не обсуждал свои предложения с президентом России Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Лукашенко встречался с президентом Украины Петром Порошенко. Он заявил, что между Минском и Киевом нет неразрешимых проблем, стороны всегда находят решение.