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Снос самостроя 17 минут назад

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1 ноября 201814:50 Жанна Карпенко

Борьба с самостроем: снос палаток изменил облик Москвы

Власти Москвы приступили к новому этапу реализации программы по борьбе с самостроем. Утвержден шестой список построек, которые планируется снести в ближайшее время. То, что уже сделано, полностью изменило облик города. Так, площадь у станции "Чистые пруды", которую избавили от десятков палаток, вновь стала одним из самых красивых мест в столице.

Павильон станции "Чистые пруды" — памятник архитектуры. Сейчас он едва ли не главное украшение площади. Но так было не всегда. В 90-е годы здание обросло многочисленными ларьками, добавилась пестрая реклама в стиле тех лет, все это портило вид и заслоняло сам павильон.

"Должно быть понятно, куда идти, где какая улица. Из этого павильона в 90-х годах я много раз выходил и даже не понимал, куда идти. Выходишь и попадаешь на какой-то рынок", — рассказывает архитектор Илья Заливухин.

Сложно поверить, но всего два года назад так выглядели многие станции метро.

- С ларьками это какая-то Азия, дикая Азия.

- Было очень небезопасно здесь ходить, всегда какие-то плохие компании здесь гуляли.

Подступы к "Чистым прудам" расчистили еще в первую волну сноса самостроев. Бонусом москвичи получили облагороженную площадь вокруг. Теперь это место встреч, прогулок и культурных мероприятий.

- Стало намного лучше, много места, где можно пройти с коляской, очень удобно.

- Стало интереснее, чище, красивее.

Вот так еще недавно выглядела станция "1905 года": на маленьком пятачке ютились ювелирная лавочка, аптека, стихийные точки общепита. За всем этим едва был виден вход в метро. Теперь посреди каменных джунглей в центре столицы появился еще один сквер — островки зелени, возле которых оборудовали скамейки. В ноябре высадят деревья.

- Есть ощущение, что стало больше пространства, больше зелени. Она стала своеобразной зоной отдыха. Даже люди стали более доброжелательными, нет суеты.

- Ты можешь просто выйти и посидеть, почитать, что-то поделать — это удобно.

С этой станции начали наводить порядок в городе, убирать ларьки и незаконных торговцев, создавать удобное пространство вокруг.

- Я думаю, что эти изменения, когда расчищаются площадки при станциях метро, они только к лучшему.

- Очень чисто, есть площадки для молодежи, особенно хочется отметить новые станции.

Совсем новая станция "Мичуринский проспект". Даже не станция, а целый пересадочный комплекс. Пересесть здесь горожане могут на любой вид общественного транспорта. Кроме того, можно перейти дорогу по удобному наземному переходу. А с обратной стороны предусмотрительно разбили небольшой сквер.

- Классно, что рядом с метро появляются такие зоны, где можно погулять!

Еще недавно вокруг был голый пустырь, теперь — скамейки и тротуары, мощеные плиткой. Парковую зону здесь спроектировали еще на этапе чертежа, места хватает. Так теперь строят все новые станции. В центре, конечно, сложнее. Застройка плотная. Но, как показала практика, и там площади у станций метро можно превратить в удобные городские пространства.

Текст: "Вести-Москва"

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