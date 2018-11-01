Второй секс-скандал в Уфе: преподавателя колледжа обвинили в домогательствах к студенткам

В Уфе разгораются сразу два секс-скандала, и если первый, касающийся обвинения трех высокопоставленных полицейских в групповом изнасиловании 23-летней подчиненной на рабочем месте, на слуху у всех, то второй оказался в его тени. Речь о развратных действиях в отношении четырех студенток местного колледжа статистики, информатики и вычислительной техники, в которых подозревают 62-летнего преподавателя. Сам он отрицает все подозрения, но уже уволился по собственному желанию.

"Достал рюмки и начал разливать алкоголь. Предлагал делать ему массаж, начал через силу тянуть к себе, сажал на колени, трогал за грудь", — так две подруги-первокурсницы описывают свой визит к учителю на дом. Пригласил он их разжевать основы юриспруденции, но дело обернулось расследованием, причем заявления написали обе стороны конфликта: мамы девочек обратились в СКР, а жена преподавателя — в полицию.

Сам Рамиль Хайрльварин и не отрицает, что студентки были у него в квартире, но объясняет это тем, что в тот день на парах с ним приключился приступ радикулита, а первокурсницы на такси проводили его до дома, а затем украли драгоценности супруги стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

После выхода сюжета в эфире программы "Вести-Башкортостан" о сексуальных домогательствах со стороны пожилого преподавателя заявили еще две бывшие студентки.

"Он снял футболку, я ему намазала этот крем. Потом он начал разворачиваться и… притягивать к себе, трогать за грудь. Я как-то его оттолкнула и просто ушла", — рассказала одна из девушек. У другой Хайрльварин интересовался, был ли у нее опыт общения со зрелыми мужчинами. По их признаниям, педагог часто приглашал студенток к себе домой или в кафе, и большинство девушек соглашались, боясь ему отказать.

Коллеги и студенты создали группу в соцсетях в поддержку попавшего в опалу преподавателя, а сам он, не дожидаясь результатов доследственной проверки, написал заявление об увольнении.

Накануне стало известно о том, что трое высокопоставленных полицейских из Уфы во время застолья в ОМВД опоили и изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.