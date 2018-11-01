100 миллионов пассажиров к 100-летию: "Аэрофлот" одобрил новую стратегию развития

Совет директоров ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" утвердил новую стратегию развития группы до 2023 года под названием "100 миллионов пассажиров к 100-летию "Аэрофлота". По итогам 2017 года группа компаний "Аэрофлот" перевезла 50,1 миллиона пассажиров и вошла в топ-5 европейских и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда "Аэрофлот" отметит вековой юбилей.

Роль ключевого драйвера роста в новой стратегии отведена низкобюджетной авиакомпании "Победа", которая сегодня предлагает беспрецедентно низкие тарифы и самые широкие возможности для перелетов россиянам с любым уровнем достатка. Предполагается, что к 2023 году лоукостер будет ежегодно перевозить 25-30 миллионов пассажиров. К достижению новых целей будут подключены все перевозчики группы "Аэрофлот". Так, авиакомпания "Россия", которая действует в среднем ценовом сегменте, станет основным социальным перевозчиком на направлениях между европейским центром России и городами Дальнего Востока по "плоским" тарифам, которые у дочерней авиакомпании ниже, чем у "Аэрофлота". Перед региональным перевозчиком "Аврора", который работает в Дальневосточном федеральном округе, поставлена цель двукратного роста операций.

Вторая цель новой стратегии — нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 миллионов пассажиров в 2017 году до 10-15 миллионов в 2023 году. При этом учитываются конкурентные преимущества "Аэрофлота" на транзите Европа — Азия, который представляет собой один из важнейших в мире рынков авиаперевозок. Ведущая российская авиакомпания выигрывает до 3 часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая.

Еще одна задача — открыть к 2023 году региональные базы по всей России. В частности, планируется создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023 году. Таким образом группа "Аэрофлот" внесет реальный вклад в выполнение поручения президента РФ расширить сеть межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя Москву, до 50% от общего количества внутренних регулярных авиационных маршрутов.

Кроме того, в новой стратегии перед компанией поставлена цель кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства. С учетом всех контрактов, как уже выполненных, так и недавно заключенных, до 2026 года планируется "поставить на крыло" 200 российских самолетов Superjet 100 и МС-21. Всего для достижения целевого пассажиропотока численность самолетного парка группы должна составить примерно 520 машин.

Еще одна задача — максимально повысить уровень цифровизации авиакомпаний. В рейтинге американской консалтинговой компании Bain & Company "Аэрофлот" прочно удерживает четвертое место в мире по цифровизации среди традиционных авиакомпаний. В "Аэрофлоте" намерены продолжить активное внедрение новейших цифровых технологий, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Как пояснили в компании, намеченные планы позволят "Аэрофлоту" выйти на качественно новый уровень операционной деятельности и добиться высоких финансовых результатов.

"Стратегическая цель 90-100 миллионов пассажиров к 2023 году против 56 миллионов в 2018 году. В целом всю озвученную стратегию можно назвать амбициозной, но достижимой, учитывая опыт "Аэрофлота" по постановке целей и их достижению. Фундаментально компания нам нравится, так как у нее есть возможности роста, а ее бизнес-модель эффективна", — прокомментировал планы "Аэрофлота" аналитик "АТОН" Михаил Ганелин.

Сразу после того, как глава "Аэрофлота" Виталий Савельев представил новую стратегию развития компании президенту РФ Владимиру Путину, акции "Аэрофлота" выросли: 29 октября на 2,7% и 30 октября на 4,5%.