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1 ноября 201815:50

Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

Артем Геодакян/ТАСС

Депутаты Национального собрания Армении на заседании 1 ноября не избрали единственного кандидата Никола Пашиняна в должности премьер-министра республики во второй раз, в результате чего парламент по закону распущен.

Как передает "Интерфакс", никто из парламентариев не голосовал ни за, ни против кандидатуры Пашиняна, 13 человек воздержались.

Согласно Конституции Армении, двукратное не избрание на пост премьер-министра одной и той же кандидатуры автоматически влечет за собой роспуск парламента и проведение внеочередных выборов в Национальное собрание. Они должны пройти не ранее, чем через 30 дней и не позднее 45 дней после роспуска законодательного органа власти.

16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра с целью роспуска парламента и проведения
внеочередных выборов. 24 октября кандидатура Пашиняна, являющаяся единственной, не была одобрена депутатами Национального собрания.

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