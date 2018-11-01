Рыболов бросился на спину запутавшегося кита и освободил его. Видео

В заливе портового городка Морро Бэй, находящегося в Южной Калифорнии, рыбаки обнаружили запутавшегося в тросе от бакена горбатого кита, сообщило издание Daily Mail. Животное было изможденным — похоже, что попытки освободиться от надоедливой веревки его изрядно утомили.

Сердобольные мужчины связались по рации с сотрудниками Береговой охраны, которые отказались предпринимать какие-либо действия по спасению морского великана.

Тогда рыбаки решили освободить кита самостоятельно — два с лишним часа они пытались помочь животному, однако этому мешали волны и сам гигант, который всячески вертелся и двигал своими плавниками и хвостом.

Наконец, один из самых отчаянных мужчин крикнул киту, что если он будет шевелиться, то его бросят на произвол судьбы, и прыгнул прямо на спину морскому млекопитающему.

Как ни странно, животное замерло, и рыбаку удалось нащупать трос и перерезать его, а затем благополучно забраться на свое судно. В свою очередь, горбатый кит махнул хвостом напоследок и уплыл.