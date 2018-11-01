Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

Рассмотрение дела пары, занимавшейся сексом в метро Нижнего Новгорода, отложили до 20 ноября – подсудимым дали время на подготовку к допросу, передает РИА Новости.

Инцидент произошел еще 14 ноября. Один из пассажиров снял на видео пару, которая занималась сексом прямо в вагоне, и выложил его в Интернет.

Следствие квалифицировало произошедшее как хулиганство, теперь участникам ролика грозит до 5 лет тюремного заключения.