Фуру разорвало на две части после столкновения с лесовозом в Коми

Очевидец запечатлел на видео последствия серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг, 1 ноября, в Сысольском районе Коми к юго-западу от Сыктывкара.

По данным СМИ, лесовоз Volvo выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с фурой.

В результате ДТП погиб водитель лесовоза. По предварительной информации, аварии могли способствовать сложные погодные условия – на трассе в районе ДТП шел ледяной дождь.