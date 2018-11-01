В Нью-Йорке на аукционе продадут кусок лунного грунта, принадлежавший Королевой

На предстоящем аукционе Sotheby's в Нью-Йорке будет выставлен образец лунного грунта, который был выкопан рядом с бассейном Кризиса на спутнике Земли в сентябре 1970 года представителями космической миссии "Луна-16". Стоимость лота будет начинаться от 700 тысяч долларов, сообщает USA Today.

После возвращения представителей миссии "Луна-16" на Землю, выставленный на торги образец лунного грунта был передан вдове Сергея Королева Нине Иванове в знак признания выдающихся заслуг ее супруга.

В 1993 году этот образец лунного грунта был продан на аукционе Sotheby's за 442,5 тысячи долларов. Новый хозяин лота предпочел остаться неизвестным.

Представители Sotheby's отмечают, что надеются выручить за образец лунного грунта, когда-то принадлежавший Королевой, до одного миллиона долларов.

Кроме того, на торгах будут представлены разнообразные материалы из американских и советских космических программ – предметы из личных коллекций космонавтов, скафандры, карты и сделанные в космосе снимки.