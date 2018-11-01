Тема:

Конфликт в Сирии 45 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
1 ноября 201816:48

Захарова: Штаты довели до гуманитарной катастрофы сирийскую Ракку и "Эр-Рукбан"

EPA

Ситуацию в лагере беженцев "Эр-Рукбан", который контролируют Соединенные Штаты, иначе как гуманитарной катастрофой не назовешь. У мирного населения нет ни медикаментов, ни продуктов питания, а смертность увеличилась в несколько раз, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кстати, вчера обстановку в "Эр-Рукбане" описали и российские военные. Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков подтвердил, что в лагере действительно гуманитарная катастрофа, что не мешает американцам создавать и обучать отряды боевиков из местных жителей.

В Ракке ситуация не лучше, добавляет Захарова. Штаты обещали всего за год восстановить город, однако сейчас там нет даже воды. Хоть какое-то снабжение наладили только на окраинах. А электричество и прочая инфраструктура до сих пор отсутствуют.

Также Мария Захарова считает, что обвинения министра обороны США Джеймса Мэттиса – это обычная ревность. Глава Пентагона уверен, будто Москва пытается подменить урегулирование в Сирии по линии ООН Сочинскими и Астанинскими процессами. Вместе с тем официальный представитель МИД РФ напомнила, что если бы не помощь России, то на месте Арабской Республики давно бы уже был террористический халифат.

Ранее по теме

Сейчас

17:03

Меркель за продление антироссийских санкций

16:46

Путин: экономика России находится на подъеме

13:50

Из здания правительства Челябинска эвакуируют людей

12:20

Официально установлена причина аварии "Союза-ФГ"

11:04

Россия ввела контрсанкции против Украины

08:50

У берегов Португалии произошло сильное землетрясение

07:26

Бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: экономика России находится на подъеме

Путин: экономика России находится на подъеме

42 минуты назад
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

1 час назад
Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

1 час назад
Меркель поддержала продление антироссийских санкций

Меркель поддержала продление антироссийских санкций

12 минут назад
Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

4 часа назад
Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

1 час назад
Крупнейшие компании прошлого

Крупнейшие компании прошлого

5 часов назад
Второй секс-скандал в Уфе: преподавателя колледжа обвинили в домогательствах к студенткам

Второй секс-скандал в Уфе: преподавателя колледжа обвинили в домогательствах к студенткам

2 часа назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

3 часа назад
Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

7 часов назад
Избитый Страхов уехал на гастроли

Избитый Страхов уехал на гастроли

1 час назад
Звезда шоу "Голос" умерла от рака

Звезда шоу "Голос" умерла от рака

3 часа назад
7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

3 минуты назад
Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

7 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

18 часов назад
1 662
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

37 минут назад
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

39 минут назад
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

1 час назад
"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

1 час назад
Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

1 час назад
В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

2 часа назад
В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

2 часа назад
Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

2 часа назад
Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

2 часа назад
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

2 часа назад
Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

2 часа назад
Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

3 часа назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

3 часа назад
Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

3 часа назад
Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

3 часа назад
Дети, совершившие подвиг: в Совфеде наградили юных героев

Дети, совершившие подвиг: в Совфеде наградили юных героев

3 часа назад
Тайсон Фьюри: я редактировал страницу Кличко в Википедии

Тайсон Фьюри: я редактировал страницу Кличко в Википедии

3 часа назад
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

3 часа назад
Легенда фитнеса - тренер мировых звезд Мэнди Блэнк умерла в ванной в 42 года

Легенда фитнеса - тренер мировых звезд Мэнди Блэнк умерла в ванной в 42 года

4 часа назад
Созданы синтетические организмы, которые прольют свет на ход эволюции

Созданы синтетические организмы, которые прольют свет на ход эволюции

4 часа назад
Нурмагомедов отказался ехать на заседание по поводу его боя с Макгрегором

Нурмагомедов отказался ехать на заседание по поводу его боя с Макгрегором

4 часа назад
В Крыму задержан участник вооруженного формирования

В Крыму задержан участник вооруженного формирования

5 часов назад
Найдена область мозга, которая управляет страхом

Найдена область мозга, которая управляет страхом

5 часов назад
По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали трех новых фигурантов

По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержали трех новых фигурантов

5 часов назад
В Уфе идут очные ставки полицейских с изнасилованной ими коллегой

В Уфе идут очные ставки полицейских с изнасилованной ими коллегой

5 часов назад
Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

5 часов назад
"Кэшбери" прекращает свою деятельность

"Кэшбери" прекращает свою деятельность

6 часов назад
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

6 часов назад
70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

6 часов назад
Иордания может стать следующей жертвой ИГИЛ

Иордания может стать следующей жертвой ИГИЛ

6 часов назад
Паром врезался в пирс, опрокинул кран и устроил пожар в порту Барселоны. Видео

Паром врезался в пирс, опрокинул кран и устроил пожар в порту Барселоны. Видео

6 часов назад
Пляски на патрульной машине во Владивостоке закончились стрельбой. Видео

Пляски на патрульной машине во Владивостоке закончились стрельбой. Видео

7 часов назад
Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

7 часов назад
Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

7 часов назад
Россия, Индия и Иран найдут дешевую замену Суэцкому каналу

Россия, Индия и Иран найдут дешевую замену Суэцкому каналу

8 часов назад
Официально: в WhatsApp появится реклама

Официально: в WhatsApp появится реклама

10 часов назад
"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

18 часов назад
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

22 часа назад