Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы
Банду черных риелторов задержали в Подмосковье. По версии следствия, они находили одиноких людей, владеющих жильем в столице, обманным путем лишали их прав на имущество, а затем жестоко убивали. Известно, что жертвами стали девять человек, а общая сумма ущерба составила почти 30 миллионов рублей.
Кадры следственного эксперимента: Роман Шугаибов показывает и совершенно спокойно рассказывает, как убивал своих жертв.
Шугаибов создал банду черных риелторов. В нее входило восемь мужчин и восемь женщин жители Московской и Тверской областей. В столице они искали владельцев квартир (как правило, это были одинокие пьющие люди), а дальше обманом или силой заставляли их отписывать на себя недвижимость.
"Общая сумма похищенного имущества составила больше 28 миллионов рублей. Главарь подыскал сообщников из своего окружения, распределив между ними роли. Он лично ставил перед соучастниками задачи, готовил планы преступлений, зачастую сам участвовал в их реализации", — сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.
Получив подпись под дарственной, жертву опаивали алкоголем со снотворным, сажали в машину, вывозили в Тверскую область и убивали. Потом получали свидетельства о собственности на квартиру и продавали недвижимость. Вырученные деньги делили и начинали искать новую жертву.
После убийства тела топили или хоронили на тверских кладбищах, не забыв при этом заказать на могилу табличку с настоящими именами. Всего, по версии следствия, группировка за два года убила девять человек — семерых мужчин и двух женщин. Успели завладеть пятью московскими квартирами в разных районах столицы, каждую потом продали от 4 до 7 миллионов рублей.
- Убил его в 2016 году, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как и других задушил пакетом, загрузил в ямку и закопал.
Последний раз такую крупную банду черных риелторов в столице задерживали в 2017 году. Виталий Студеникин вместе с подельниками также выслеживал одиноких московских инвалидов и пенсионеров, заставлял их оформлять на себя квартиры, а потом убивал своих жертв смертельными инъекциями. Суд над Студеникиным еще продолжается. Роман Шугаибов и члены его банды сейчас тоже арестованы. Всем им грозит пожизненное лишение свободы.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Россия ввела контрсанкции против Украины
- "Роскосмос" опубликовал видео аварии "Союза-ФГ"
- Нефтяники согласились заморозить цены
- Злоумышленник напал на руководителя префектуры СЗАО Москвы
- Групповое изнасилование в полиции: подробности
Самое читаемое
-
Интимные снимки семьи Мамаевых попали в Сеть
- Убивал, чтобы воскресить: медбрат-душегуб шокировал суд
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Легенда фитнеса, тренер мировых звезд умерла в ванной в 42 года
- Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы
Авто.Вести.Ru
-
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross
- Цены на топливо "заморозили": правительство договорилось с нефтянниками
- В Госдуме снова вспомнили про летние шины зимой
- Nissan рассказал про обновленнный X-Trail для России
- Lada Vesta Sport все же станет универсалом
Вести.Экономика
-
Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний Украины
- Человек и море: какие суда мы построим через 20 лет?
- Крупнейшие компании прошлого
- Тирания доллара близка к завершению?
- Самые высокооплачиваемые умершие знаменитости 2018 года
Недвижимость
-
Космонавт рассказал, как устроена жизнь на МКС
- Обманутые дольщики приделали застройщику длинный нос
- Особенности квартир в разных странах, которые вас удивят
- Домик в деревне: москвичи бегут за город
- Жить на рубли:что изменит дедолларизация
- Сальмонелла под майонезом: что скрывает столичный общепит
Вести.Медицина
-
Зеленый чай оказался опасен для печени и почек
- Ученые считают, что болезнь Паркинсона начинается с аппендикса
- Кратковременная бессонница: что это такое и как с ней справиться
- Впервые в мире две женщины выносили одного и того же ребенка
- Природа гусиной кожи: почему появляются мурашки
Вести в 20.00
-
Симоньян призвала не забывать о Вышинском
- Ущерб посчитан. Феномен "Кэшбери"
- Столичные сайентологи вербуют детей
Москва 24
-
Когда менять летнюю резину на зимнюю? Памятка
- СК возбудил дело после нападения в цирке львицы на девочку
- Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
- Я слышу чьи-то шаги: "потусторонние" места столицы, где нужно побывать ночью
- Бросившую сына в подъезде дома в Щелкове женщину арестовали
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPhone XR: все, что нужно, и ничего лишнего
- Xiaomi Mi Mix 3: минимальные рамки и выдвижные селфи-камеры
- Нейросеть нарисовала портрет. Его продали за $432000
- Двуногий робот Boston Dynamics стал мастером паркура. Видео
- Механический палец позволит смартфону ползать и трогать пользователя
Вести-Москва
-
Посетительница столичного ТЦ упала с высоты четвертого этажа
- С рейса Иркутск - Москва сняли двух редких варанов без хозяина
- На зиму в столице оставят в прокате 20 электросамокатов
- В столице проходит научный форум памяти Алексея Лосева
- "МосКино" бесплатно покажет фильмы из своих архивов
- Престижную телепремию посмертно вручили создателю цифрового ТВ
Вести.Стиль
-
Красота без жертв: 6 видов безопасных аппаратных процедур
- Модный практикум: как носить кожаные вещи и не выглядеть вульгарно
- Что носить этой зимой? 10 самых модных свитеров
- Что такое духи с феромонами и как они работают
- Чем заняться на ноябрьских праздниках? Выиграйте роскошный комплект одежды для дома!
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Миссия телескопа Kepler закончена
- Большинство "землеподобных и потенциально обитаемых планет" лишили этого статуса
- Учёные выяснили, как можно улучшить состояние недоношенных детей
- Собак обучили диагностировать малярию по запаху носков
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Врачи поставили актера перед выбором: либо стать калекой, либо умереть
- Ольга Павловец впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Известного актера из-за квартиры предал родной сын
- Дарья Юргенс рассказала, почему сделала аборт от Шевчука
Телеканал "Культура"
-
"Собибор" Хабенского вошел в лонг-лист премии "Оскар"
- Госфильмофонд России отметил юбилей
- Главная роль. Ольга Остроумова
- На Лондонском кинофестивале представят картины "Лето" и "Довлатов"