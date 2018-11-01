Путин: экономика России находится на подъеме

Экономика России сегодня находится на подъеме, рост промышленного производства за 9 месяцев составил 3 процента, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями немецкого бизнеса.

Макроэкономическая ситуация в стране устойчива благодаря уровню внешнего долга и растущим резервам Центробанка, отметил глава государства. Он напомнил, что иностранные инвесторы в России работают в условиях открытого рынка, что создает благоприятные условия для дальнейшего развития бизнеса.

Президент России также выразил надежду, что деловые связи между РФ и ФРГ будут и дальше развиваться "в условиях непростой нынешней конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике". Он также отметил прагматизм и конструктивный настрой немецких бизнесменов.

Путин напомнил, что Германия – крупнейший экономический партнер России. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг 50 миллиардов долларов, а за 9 месяцев текущего года вырос еще на 24 процента. Немецкие капиталовложения в различные отрасли российской экономики превысили 20 миллиардов долларов, а российские в немецкую составили 9 миллиардов.

В РФ сегодня действует около 5 тысяч предприятий с германским капиталом, добавил президент.

Вести.Ru и телеканал "Россия 24" вели прямую трансляцию встречи президента с немецкими бизнесменами.