Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

Город с экзотическим названием Теотиуакан ("Город богов") был одним из древнейших и крупнейших городов в доколумбовой Америке. Он располагался на территории современной Мексики и просуществовал с третьего века до нашей эры до седьмого века нашей эры.

В период расцвета (250-600 годы нашей эры) население города составляло около 125 тысяч человек. Но всего за сто лет Теотиуакан пришёл в упадок, и индейцы покинули его. Пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь руины.

Причины гибели легендарного города до сих пор остаются загадкой, однако узнать больше о представителях древней мезоамериканской культуры, возможно, помогут новые находки мексиканских археологов.

Поясним, что одни из главных (и самых древних) построек Теотиуакана – пирамида Солнца и пирамида Луны. Обе пирамиды и ещё одна монументальная постройка – Цитадель – располагаются на Тропе Мёртвых.

Пирамида Луны находится у северного конца Тропы Мёртвых. Это строение имеет высоту 42 метра и ширину основания 150 метров. Оно было построено между 200 и 450 годами нашей эры и завершило масштабный храмовый комплекс.

На вершине пирамиды Луны располагается площадка, на которой проводились ритуальные церемонии в честь индейской богини воды и Луны. Но гораздо интереснее то, что скрывается в самой пирамиде и под ней.

Ещё в 1980-х годах археологи обнаружили в глубине постройки погребальную камеру с останками 12 человек. У них были связаны за спиной руки, а некоторые из умерших были обезглавлены.

В 2017 году исследователи из Национального института антропологии и истории и Национального автономного университета Мексики начали исследование пирамиды Луны и прилегающих территорий при помощи современной технологии визуализации – электротомографиии. Этот метод позволяет получать изображения того, что находится под поверхностью земли, и измерять параметры таких объектов.

В результате археологи обнаружили под пирамидой Луны тоннель и камеру, которые, как предполагалось, использовались для проведения ритуалов.

Согласно полученным данным, подземная комната располагается на глубине порядка восьми метров, а её ширина составляет 15 метров.

Историки считают, что эта комната была неким "погребальным пространством", в котором, без сомнения, проводились древние ритуалы и жертвоприношения.

Что же касается тоннеля, то он, как предполагается, служил своего рода проходом в загробный мир, который символизировала подземная комната. Индейцы построили его с южной стороны от площади Луны, которая находилась напротив соответствующей пирамиды.

Второй вход в тоннель, по всей вероятности, расположен на востоке, и теперь учёные намерены продолжить сканирование, чтобы отыскать его.

"Эти огромные ритуальные комплексы (обе пирамиды – прим.ред.) являются священным ядром города Теотиуакан. Все люди считали это "Меккой цивилизации", поэтому то, что скрыто внутри, может помочь разгадать связи, которые этот древний мегаполис имел с другими регионами Мезоамерики", — рассказывает один из ведущих авторов новой работы Вероника Ортега (Verónica Ortega).

По её словам, предыдущие археологические находки, сделанные в пирамиде Луны, помимо останков людей, включают предметы, вероятно, необходимые для обрядов жертвоприношения. Это, к примеру, небольшие человеческие фигурки и ожерелья из зелёных камней.

"Нетрудно догадаться, что нечто подобное можно найти и в недрах пирамиды", — говорит археолог.

Кстати, у историков есть версия, что каждая из построек на Тропе Мёртвых была связана с конкретным районом Мезоамерики. К примеру, ранее в Храме Пернатого Змея, ещё одной знаковой постройке жителей Теотиуакана, были найдены предметы, символизирующие связь с Карибским морем и побережьем Мексиканского залива.

Напомним, что и под пирамидой Солнца археологи в 2013 году обнаружили потайные комнаты. Авторы новой работы надеются, что современные методы помогут им совершить ещё больше открытий.

Кстати, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других исследованиях, связанных с легендарным индейским городом. Оказалось, что его жителям еду заменяла слабоалкогольная текила, а процветанию древней мезоамериканской цивилизации способствовали зайцы и кролики.