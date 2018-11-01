Фура снесла скорую помощь и полицейских на месте ДТП в Кабардино-Балкарии. Видео

Регистратор запечатлел момент массовой аварии, произошедшей на месте ДТП с летальным исходом в четверг, 1 ноября, около населенного пункта Малка в Зольском районе Кабардино-Балкарии.

По данным СМИ, на федеральной автодороге "Кавказ" столкнулись ВАЗ-2107 и тягач-автовоз. В результате инцидента погиб водитель легкового автомобиля.

На место ЧП прибыли медики и сотрудники полиции. В тот момент, когда последние занимались изучением обстоятельств произошедшего, из густого тумана, существенно ухудшившего видимость на дороге, выехала фура.

Судя по всему, наличие "препятствий" на пути, стало сюрпризом для водителя грузовика. На записи видно, что большегруз оказался на полосе встречного движения, попытался вернуться в свой ряд, но в итоге врезался в разворачивавшийся микроавтобус с маркировкой, свидетельствующий о принадлежности транспортного средства к автопарку медицины катастроф.

От удара скорая помощь отскочила в сторону и сбила правоохранителя, отброшенного далеко в сторону.

Сообщается, что в общей сложности после второго столкновения около Малки пострадали три человека, в том числе – двое полицейских и медицинский работник. Все они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.