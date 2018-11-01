Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

Еще на два месяца продлили на Украине арест российскому журналисту Кириллу Вышинскому. Решение о продлении ареста до 28 декабря вынес Херсонский городской суд.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Российский журналист, главный редактор агентства "РИА Новости Украина" на Украине обвиняется в государственной измене. 6 июля он был уведомлен в том, что его также подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Москва требует освободить журналиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Вышинский находится в заключении практически полгода. МИД России обратился к Киеву и международному сообществу в канун Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов.

"И в этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского", — заявила Мария Захарова.

Однако в этот же день Херсонский горсуд принял решение о продлении ареста.

"Мы поддерживаем публичный комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В нем, в частности, выражалась надежда на освобождение Кирилла Вышинского из-под стражи 4 ноября, — подчеркнула Захарова на брифинге, который 1 ноября в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". — Но только что пришли новости с Украины относительно того, что этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. Мы вновь призываем профильные международные структуры, правозащитные неправительственные организации реагировать, реагировать решительно, осуждать все формы давления украинских властей на средства массовой информации, не только на Кирилла Вышинского, но на все, включая судебное преследование и физическое насилие".