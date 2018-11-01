Меркель поддержала продление антироссийских санкций

Германия собирается поддержать продление санкций, введенных против России. Как заявила канцлер Ангела Меркель, ограничительные меры связаны с Минскими соглашениями. Однако они, по мнению главы европейского государства, не исполняются, пишет агентство ТАСС.

Стоит добавить, что 1 ноября Меркель встречается в Киеве с Петром Порошенко. Глава Украины уже поспешил заявить, что его страна строго придерживается Второго минского соглашения.

Напомним, Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России. Они касаются как отдельных лиц, так и целых компаний. Кроме того, целый ряд ограничительных мер направлен против Крыма.