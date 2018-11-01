Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

Воспитывающая двух маленьких детей жительница Подмосковья решила пополнить семейную казну за счет офиса микрозаймов, куда и заявилась с ножом в руках. Добыча составила 10 тысяч рублей, за которые 29-летней женщине теперь грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает столичное управление МВД. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленницы.

Своей целью работающая швеей налетчица избрала кредитную организацию на Кантемировской улице. Ее радушно встретила вышедшая из подсобного помещения сотрудница, однако предложить свои услуги не успела — когда она проходила мимо, посетительница набросилась на нее и приставила нож к горлу. Менее чем через минуту все деньги из кассы перекочевали в карман грабителя, а менеджер не по своей воле отправилась в подсобку, где и была заперта.

К моменту задержания подозреваемой украденные 10 тысяч рублей она уже потратила. Дожидаться суда мама двух маленьких детей будет в следственном изоляторе.