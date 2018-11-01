Новости Культура

Все видео этой рубрики
1 ноября 201817:34

Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

Уже год вдова и родная дочь Спартака Мишулина вынуждены выслушивать крайне неприятную информацию о том, что больше 30 лет любимый миллионами артист вел двойную жизнь, а на стороне у него якобы рос сын — Тимур Еремеев.

Тестам ДНК они не доверяют. Кроме того, Карина Мишулина говорит, что Тимур "хорошо заработал на этой истории, стал медийной личностью".

Пообщавшись с ним лично, она считает, что Тимур – "тихушник с ненавистью во взгляде", которому "дай топор – зарубит, не моргнув глазом".

За этот год семье Мишулиных пришлось выслушать и рассказы о том, что известный актер якобы имел связи с несовершеннолетними. Карина, которая сама уже не раз жаловалась на травлю защитников Тимура, возмущена и тем, что многие лично знавшие отца при жизни предали его память.

Карина рассказывает, что поначалу они вступались за ее отца, а потом резко изменили мнение и теперь отводят взгляд при разговоре на эту тему.

Самой Карине пришлось уволиться из театра, в который привел ее отец, когда ей было всего 4 года. Она рассказывает, что там создали такую тяжелую атмосферу в ее отношении, что Мишулина вынуждена была уйти.

Дочь артиста недоумевает, почему никто не поддерживает законную семью Мишулина, а общественное мнение переметнулось на сторону Тимура?

Кроме того, Карина считает, что он поступил некорректно, продав эту историю прессе, а не поговорил по-человечески с ней и ее мамой – вдовой артиста.

"Он ворвался в чужую жизнь и превратил ее в ад. Вот что главное, а не то, сын он или не сын", — говорит Карина.

Кто еще предал семью Мишулина, кто такая Ольга Черменская, и почему она хочет влезть в семью? Почему бывшая подруга Карины обвиняет ее в обмане, и какую тайну унес в могилу профессор Виктор Колкутин? О ситуации в семье Спартака Мишулина год спустя после объявления "сына" артиста Тимура Еремеева – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Сейчас

17:03

Меркель за продление антироссийских санкций

16:46

Путин: экономика России находится на подъеме

13:50

Из здания правительства Челябинска эвакуируют людей

12:20

Официально установлена причина аварии "Союза-ФГ"

11:04

Россия ввела контрсанкции против Украины

08:50

У берегов Португалии произошло сильное землетрясение

07:26

Бортовой самописец индонезийского "Боинга" поднят со дна моря

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: экономика России находится на подъеме

Путин: экономика России находится на подъеме

1 час назад
Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

18 минут назад
Меркель поддержала продление антироссийских санкций

Меркель поддержала продление антироссийских санкций

38 минут назад
Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой

Изнасилование в Уфе: девушка пришла в кабинет начальника с подругой

48 минут назад
Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

4 часа назад
Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

51 минута назад
Крупнейшие компании прошлого

Крупнейшие компании прошлого

5 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

26 минут назад
Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

3 часа назад
Избитый Страхов уехал на гастроли

Избитый Страхов уехал на гастроли

1 час назад
7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

29 минут назад
Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

8 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 31 октября 2018 года

18 часов назад
1 708
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

43 минуты назад
Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

1 час назад
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

1 час назад
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

1 час назад
"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

1 час назад
Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

1 час назад
Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

1 час назад
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

2 часа назад
Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

Патриарх Кирилл назвал главную ошибку Нового времени

2 часа назад
В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

2 часа назад
В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

2 часа назад
Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

2 часа назад
Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

3 часа назад
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

3 часа назад
Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

3 часа назад
Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

3 часа назад
Звезда шоу "Голос" умерла от рака

Звезда шоу "Голос" умерла от рака

3 часа назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

3 часа назад
Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

Путин: только сплоченное общество может противостоять внешнему давлению

3 часа назад
Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

Астрономы "заглянули в рот" сверхмассивному монстру в центре Млечного Пути

3 часа назад
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

4 часа назад
Найдена область мозга, которая управляет страхом

Найдена область мозга, которая управляет страхом

5 часов назад
Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

6 часов назад
"Кэшбери" прекращает свою деятельность

"Кэшбери" прекращает свою деятельность

6 часов назад
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

6 часов назад
70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

6 часов назад
Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

7 часов назад
Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

Суп на костях, макарошки и карамелька: саратовский депутат рассказал о результатах "министерской диеты"

7 часов назад
Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

Генри Кавилл в "Ведьмаке": первые кадры

8 часов назад
Официально: в WhatsApp появится реклама

Официально: в WhatsApp появится реклама

11 часов назад
"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

19 часов назад
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

23 часа назад
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

31.10.2018 15:05
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15