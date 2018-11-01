Скотланд-Ярд сделали бренд по продаже игрушек, чтобы залатать дыры в бюджете

Представители лондонской полиции решили открыть собственную линию одежды, чтобы залатать дыры в бюджете. Сотрудники Скотланд-Ярда собираются также продавать брендированные игрушки, настольные игры, канцтовары и туристические сувениры, сообщает Evening Standard.

Власти Лондона заявили, что представителям полиции необходимо каким-то образом заработать 418 миллионов долларов до апреля 2021 года. Сотрудники Скотланд-Ярда отметили, что их нью-йоркские коллеги уже более 15 лет выпускают собственную сувенирную продукцию и делают это крайне успешно.

В настоящий момент представители Скотланд-Ярда работают над созданием собственного логотипа. Они уже подписали договор о совместной работе с известным брендинговым агентством The Point.1888.

Полицейские ссылаются на похожий опыт сотрудничества представителей лондонского метро и компании Adidas. Выпущенные в результате этой коллаборации кроссовки с дизайном в виде одной из веток городской подземки, разлетелись с прилавков за считанные недели.

Председатель Федерации лондонской полиции Кен Марш, впрочем, назвал инициативу абсурдной. По его мнению, британцы едва ли захотят носить одежду с надписью "Скотланд-Ярд".

Управляющий директор агентства The Point.1888 Уилл Стюарт возразил Маршу, что бренды Скотланд-Ярда имеет высокую узнаваемость, поэтому потенциал продаж у него большой.

Когда фирменная продукция лондонской полиции поступит в продажу, пока неизвестно.