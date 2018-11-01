Хачанов пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов в матче третьего круга турнира серии "Мастерс" в Париже оказался сильнее американца Джона Изнера. Россиянин в трех партиях сломил сопротивление соперника – 6:4, 6:7 (9:11), 7:6 (10:8), выйдя в четвертьфинал.

Теннисисты провели на корте 2 часа 28 минут. Особенно упорными получились второй и третий сеты, где все решалось на тай-брейке. И все же Хачанову удалось дожать соперника.

В следующем круге российский теннисист встретится с победителем матча Александр Зверев – Диего Шварцман. Первым же четвертьфиналистом турнира в Париже стал хорват Марин Чилич, победивший в 1/8 финала Григора Димитрова из Болгарии в двух партиях (7:6, 6:4).