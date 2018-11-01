Должникам не уйти: судебные приставы отметили профессиональный праздник

Судебные приставы России отмечают профессиональный праздник. Благодаря их деятельности только в 2017 году удалось вернуть в российскую казну более 700 миллиардов рублей. Почти 600 тысяч детей получили алименты от родителей.

Ирина Пчелинцева не видела своего сына уже три года. Бывший супруг скрывает ребенка и от нее, и от судебных приставов. Приставы делают все возможное, что вернуть ребенка маме. Отец мальчика объявлен в федеральный розыск.

"Надо установить местонахождение должника и ребенка, и будет произведена передача этого ребенка по месту жительства с мамой", — объясняет Светлана Гатальская, заместитель начальника межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера УФССП России по Москве.

Их задача обеспечивать порядок и исполнение судебных решений. Ярославль: предприятие занимается грузоперевозками, долг в десятки миллионов рублей и перед государством, и перед партнерами по бизнесу. Приставы исполняют решение суда, арестовывают имущество.

Белгородская область: сотрудники этой компании несколько месяцев не получают зарплату, суд обязал руководство погасить задолженность, а пока приставы опечатывают нежилые помещения.

"Имущество будет реализовано с торгов, а полученные денежные средства будут направлены на погашение задолженностей по заработной плате", — поясняет Елена Петровская, старший судебный пристав Шебекинского районного отдела УФССП России по Белгородской области.

Должников ищут и на дорогах. Совместный рейд приставов и сотрудников ГИБДД: каждый, кто не платит по счетам, будь то налоги или коммунальные платежи, может распрощаться с автомобилем. Впрочем, до этого доходит редко. В мобильном офисе можно сразу через терминал оплатить все долги. Только за прошлый год приставы взыскали с должников почти 700 миллиардов рублей.

В зале Славы музея Победы на Поклонной горе торжественная присяга: две сотни приставов обещают честно и достойно выполнять свою работу.

"В каждой конкретной ситуации в целях эффективного исполнения решения суда нужен индивидуальный подход как к должнику, так и к взыскателю. Эта работа дает свои результаты. Только в этом году в результате действия судебных приставов более 550 тысяч детей получили алименты, у более 400 нашим маленьким гражданам восстановлено право на общение с папой или мамой", — рассказывает Дмитрий Аристов, директор Федеральной службы судебных приставов России.

В поисках Тимофея Пчелинцева уже есть успехи, судебным приставам удалось впервые за три года убедить отца ребенка показать мальчика маме. Правда, пока посредством видеосвязи. Главное, малыш здоров и скоро окажется дома.