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Групповое изнасилование в Уфе 41 минута назад

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1 ноября 201818:33

Опорочили честь. Полицейских-насильников уволят с позором

Всех троих полицейских, которых подозревают в изнасиловании коллеги, уволят со службы с формулировкой "за совершение поступков, порочащих честь и достоинство". Соответствующее распоряжение отдал глава МВД Республики Башкортостан Роман Деев, сообщает агентство "Интерфакс".

Кроме того, руководителей, которые контролируют работу в печально известном отделении МВД, проверят. Если будут выявлены нарушения в их действиях, то начальники понесут дисциплинарную ответственность.

Напомним, ночью 30 октября в Уфе трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя. На данный момент главные подозреваемые – начальники отделов МВД по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также руководитель отдела по миграции ОМВД Уфимского района.

Как стало известно СМИ, девушка-дознаватель сама пришла в кабинет к руководству. Причем не одна, а с подругой.

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