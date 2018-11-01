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Болезнь Паркинсона 56 минут назад

Новости Наука

1 ноября 201818:18 Юлия Воробьёва

Удаление аппендикса может снизить риск развития болезни Паркинсона

Удаление аппендикса может снизить риск развития болезни Паркинсона или же, в некоторых случаях, отсрочить начало прогрессирования болезни.
Фото sabinevanerp/pixabay.com.

Команда учёных из Института ван Анделя в США в ходе масштабного исследования выяснила, что местом зарождения болезни Паркинсона, по-видимому, является аппендикс, а его удаление может снизить риск развития опасного расстройства. Правда, не во всех случаях.

Напомним, что аппендикс – это придаток слепой кишки человека. Он представляет собой небольшой червеобразный отросток длиной около 10 сантиметров.

Аппендикс является рудиментарным органом, поскольку в процессе эволюции он утратил свою первоначальную и основную функцию – пищеварительную. Однако нельзя сказать, что он совершенно не нужен организму. Так, у современных людей этот отросток отвечает за ряд второстепенных функций – защитную, секреторную и гормональную.

В 2016 году появились доказательства того, что болезнь Паркинсона может зарождаться в кишечнике и лишь затем проникать в мозг. После этого многие учёные начали более пристально изучать функции кишечных бактерий и молекулярные механизмы, приводящие к возникновению заболевания.

Команда исследователей под руководством Вивиан Лабри (Viviane Labrie) обратила внимание на аппендикс, поскольку именно в нём обнаружились аномальные формы альфа-синуклеина – белка, ответственного за развитие болезни Паркинсона.

Поясним, что этот белок присутствует в здоровых нервных клетках человека в виде небольших молекул. Но у людей с болезнью Паркинсона он видоизменяется: молекулы слипаются друг с другом в сферические образования – тельца Леви. Эти патологические бляшки нарушают работу нейронов (и служат основным маркером болезни).

Чтобы проверить, действительно ли альфа-синуклеин, формирующийся в тканях аппендикса, может быть связан с болезнью Паркинсона, специалисты проанализировали данные шведского Национального реестра пациентов. Он содержит медицинские диагнозы и истории болезни пациентов с описанием хирургических вмешательств, начиная с 1964 года.

Из 1,7 миллиона человек, данные которых изучили авторы работы, полмиллиона пациентов в разном возрасте перенесли операцию под названием аппендэктомия. Проще говоря, им вырезали аппендикс.

Оказалось, что после такого хирургического вмешательства случаи развития болезни Паркинсона встречались на 19% реже. А у пациентов, проживающих в сельских районах, снижение составило 25%, хотя ранее статистика показала, что заболевание чаще встречается как раз среди людей, проживающих не в городской среде.

Однако, если аппендикс был удалён уже после возникновения нейродегенеративного расстройства, это никак не влияло на его развитие. Отсутствие или присутствие рудимента также не влияло на показатели, если болезнь была связана с генетическими мутациями (такое встречается менее чем в 10% случаев).

Примечательно, что в тех случаях, когда аппендэктомия не смогла защитить людей от болезни Паркинсона, она всё же отсрочила возникновение заболевания. Диагноз таким пациентам ставился в среднем на 3,6 года позже по сравнению с людьми, которым аппендикс не вырезали.

На следующем этапе учёные исследовали ткани аппендикса пациентов разного возраста, здоровых и имевших болезнь Паркинсона. Образцы предоставили их коллеги из научно-исследовательского проекта под названием Parkinson's Progression Markers Initiative.

Абсолютно во всех образцах были выявлены альфа-синуклеины (показаны на фото ниже). Причём у здоровых людей они были удивительно похожими на те "токсичные сферы", которые наносят непоправимый ущерб клеткам мозга.

Это стало настоящим открытием, поскольку ранее считалось, что именно слипшиеся в кластеры белки – ключевой признак болезни Паркинсона, и они присутствуют только у людей с этим расстройством.

"Мы были удивлены тем, что патогенные формы альфа-синуклеина настолько распространены в аппендиксах людей как с болезнью Паркинсона, так и без неё, – признаётся Лабри. – Похоже, что эти скопления, хотя и токсичны для мозга, вполне безопасны, когда находятся в аппендиксе. Это говорит о том, что само их присутствие не может быть причиной болезни".

Иными словами, само по себе наличие белка ещё не говорит о будущих проблемах. Фактором риска служит, по всей видимости, некий механизм распространения альфа-синуклеина из кишечника в мозг.

"Болезнь Паркинсона встречается относительно редко – менее чем у 1% процента населения, поэтому должен быть какой-то механизм или ряд событий, вследствие которых аппендикс влияет на риск [развития] Паркинсона. Это то, что мы планируем искать дальше: какой фактор или факторы склоняют чашу весом в пользу болезни", — говорит исследовательница.

По мнению её команды, новые данные подтверждают ключевую роль кишечника в развитии опасной болезни и в то же время дают медикам новые подсказки относительно её лечения и профилактики. В частности, речь идёт о терапии, которая позволила бы блокировать образование и распространение альфа-синуклеиновых кластеров.

Также отмечается, что, поскольку аппендикс выполняет некоторые функции, связанные с работой иммунной системы, то в будущих исследованиях по изучению генезиса болезни необходимо подробнее изучить механизмы регулирования состава кишечных бактерий и распространения альфа-синуклеинов по организму.

Кроме того, важно исследовать другие участки кишечника и факторы риска развития болезни, ведь, судя по статистическим данным, удаление аппендикса не даёт человеку стопроцентной защиты.

Научная статья по итогам новой работы опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о других прорывных работах по изучению болезни Паркинсона. Оказалось, что развитию двух страшных нейроденегеративных расстройств – болезней Паркинсона и Альцгеймера – способствует один и тот же фермент, а помочь в их лечении могут редкие антитела. Кроме того, против болезни Паркинсона начали применять клетки мозга свиней. А для профилактики расстройства медики советуют употреблять в пищу больше рыбы.

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