Гимнастка Байлз превзошла достижение Хоркиной в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Дохе, американка Симона Байлз стала победительницей в личном многоборье. Теперь она является четырехкратной чемпионкой мира в данном виде программы. Таким образом, Байлз перебила прежнее достижение Светланы Хоркиной.

Напомним, что российская гимнастка в 2003 году стала трехкратной победительницей чемпионатов мира в личном многоборье. Спустя 15 лет американка сумела превзойти ее рекорд.

Байлз по итогам четырех упражнений (опорный прыжок, брусья, бревно, вольные упражнения) набрала 57,491 балла. Японка Маи Мураками стала второй (55,798). Бронзу завоевала американка Морган Херд (55,732).

Ангелина Мельникова заняла пятое место (55,698), став лучшей из россиянок. Еще одна представительница России Ирина Алексеева расположилась на 13-й позиции (53,798).