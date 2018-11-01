КХЛ. "Трактор" дожал "Барыс" в овертайме

В Астане матчем между местным "Барысом" и челябинским "Трактором" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева льда сумели в концовке третьего периода перевести игру в овертайм, в котором сильнее оказались гости. Итоговый счет – 4:3 в пользу "трактористов".

На 3-й минуте первого периода Антон Сагадеев вывел "Барыс" вперед. Но еще до перерыва гости отыгрались благодаря шайбе Йонаса Энлунда.

Во втором и третьем периодах хоккеисты "Трактора" забросили по шайбе. Отличились Антон Глинкин и Александр Рыбаков. Однако хозяевам льда хватило чуть больше минуты до окончания основного времени матча, чтобы дважды поразить ворота Василия Демченко и перевести игру в овертайм. Дублем отметился Даррен Диц.

И все же последнее слово осталось за гостями. Александр Шаров в дополнительной пятиминутке принес победу "Трактору".