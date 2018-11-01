В Москву с визитом прибыл лидер Кубы

Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель впервые прибыл в Москву с трехдневным государственным визитом. Самолет председателя Государственного совета и Совета министров Кубы приземлился в аэропорту Внуково-2.

У трапа кубинского лидера встретили замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и глава Департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Также высокопоставленного гостя приветствовал почетный караул.

2 ноября Мигель Диас-Канель встретится с Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить вопросы военно-технического сотрудничества. Кроме того, запланированы встречи кубинского лидера с премьер-министром Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает телеканал "Россия 24".