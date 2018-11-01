Картина Сальвадора Дали в России пала жертвой селфи

В Екатеринбурге картина Сальвадора Дали в буквальном смысле пала жертвой селфи. Это произошло в Международном центре искусств "Главный проспект", где проходит выставка великого испанца. Две посетительницы пытаясь сделать удачный снимок на фоне полотен мастера каким-то "чудом" уронили стенд, на котором висели сразу две картины.

Одна из них — работа Дали из серии "Капричос", которую мастер создал в 1977 году. Вторая — картина Франсиско Гойи, который, собственно, и явился вдохновителем для ее написания. Полотна пострадали, сообщает телеканал "Россия 24".

Насколько, установят эксперты, они же и оценят ущерб. А двух любительниц искусства, испортивших наследие великих художников, теперь ищет полиция, подтвердили в пресс-службе управления МВД по Екатеринбургу.