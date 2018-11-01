Новости Спорт

Все видео этой рубрики
1 ноября 201819:43

"Спартак" нанес поражение "Салавату Юлаеву" в гостях

spartak.ru

Игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжился матчем в Уфе, где местный "Салават Юлаев" принимал на своей площадке московский "Спартак". В упорной борьбе гости сумели добиться победы со счетом 4:3.

В составе красно-белых отличились Никита Филатов, Андрей Кутейкин, Анатолий Никонцев и Бен Максвелл. У "Салавата" шайбы забросили Йоонас Кемппайнен, Петр Хохряков и Антон Бурдасов.

Ранее челябинский "Трактор" в гостях оказался сильнее астанинского "Барыса", обыграв казахстанскую команду в овретайме.

Сейчас

18:07

Уфимских полицейских-насильников уволили

17:03

Меркель за продление антироссийских санкций

16:46

Путин: экономика России находится на подъеме

13:50

Из здания правительства Челябинска эвакуируют людей

12:20

Официально установлена причина аварии "Союза-ФГ"

11:04

Россия ввела контрсанкции против Украины

08:50

У берегов Португалии произошло сильное землетрясение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: экономика России находится на подъеме

Путин: экономика России находится на подъеме

3 часа назад
Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

Авария "Союза": причины названы, имена виновных - нет

2 часа назад
Опорочили честь. Полицейских-насильников уволят с позором

Опорочили честь. Полицейских-насильников уволят с позором

2 часа назад
Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

Арест российского журналиста на Украине продлили на два месяца

3 часа назад
Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

Песков объяснил, почему в санкционном списке нет Порошенко

7 часов назад
Посол США в России Джон Хантсман полетит на родину лечиться от рака

Посол США в России Джон Хантсман полетит на родину лечиться от рака

2 часа назад
Крупнейшие компании прошлого

Крупнейшие компании прошлого

8 часов назад
Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

Нужна помощь: Данила Сычугова спасет срочная операция

29.10.2018 10:00
Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

Карина Мишулина возмущена предательством памяти ее отца

3 часа назад
Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

Ирина Медведева вышла замуж за француза, но не забыла Руслана Алехно

6 часов назад
Избитый Страхов уехал на гастроли

Избитый Страхов уехал на гастроли

4 часа назад
7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

7 причин посмотреть сериал "Годунов" на канале "Россия 1"

3 часа назад
Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

Зашел за свечками, а купил стеллаж: как работают магазины ИКЕА

10 часов назад
Пять причин для ослабления рубля в ноябре

Пять причин для ослабления рубля в ноябре

31.10.2018 11:05
Картина Сальвадора Дали в России пала жертвой селфи

Картина Сальвадора Дали в России пала жертвой селфи

51 минута назад
Пылесосы iRobot передадут Google карту дома

Пылесосы iRobot передадут Google карту дома

1 час назад
Беженки из КНДР рассказали об "эпидемии домогательств" на родине

Беженки из КНДР рассказали об "эпидемии домогательств" на родине

1 час назад
"Героям слава": с Меркель поздоровались националистическим лозунгом

"Героям слава": с Меркель поздоровались националистическим лозунгом

2 часа назад
Удаление аппендикса может снизить риск развития болезни Паркинсона

Удаление аппендикса может снизить риск развития болезни Паркинсона

2 часа назад
Корреспондента НТВ похоронили в Саратове

Корреспондента НТВ похоронили в Саратове

2 часа назад
Японские учёные определили три различных типа депрессии

Японские учёные определили три различных типа депрессии

3 часа назад
Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

Швея с кухонным ножом напала на офис микрозаймов на юге Москвы

3 часа назад
Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

Фатальное падение фонтана на подростка в Ижевске попало на видео

3 часа назад
Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

Вход в царство мёртвых: под пирамидой "Города богов" в Мексике найдены подземные сооружения

3 часа назад
Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

Из-за квартир убили 9 человек: в Подмосковье схвачены черные риелторы

4 часа назад
"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

"Дело есть у нас": сотрудники МЧС на Урале косили торчащую из-под снега траву

4 часа назад
Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

Паре, занимавшейся сексом в метро, дали время подготовиться к допросу

4 часа назад
Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

Правообладатели и отечественные поисковики подписали антипиратский меморандум

4 часа назад
Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

Парламент Армении вторично не избрал премьера и был распущен

4 часа назад
В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

В США женщина попала в ДТП и провела в овраге шесть дней

5 часов назад
В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

В Эрмитаже пройдет "Диалог культур"

5 часов назад
Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

Женщину-пешехода на юге Москвы убило отлетевшим колесом. Видео

5 часов назад
Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

Московские камеры научатся штрафовать за ремень и телефон

5 часов назад
Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

Тренд сезона: клетка тартан. Как носить и с чем сочетать?

5 часов назад
Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

Что такое эмоциональный интеллект и зачем его развивать у детей

5 часов назад
Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

Отец девочки, пострадавшей от нападения львицы: врачи борются за ее жизнь

6 часов назад
Звезда шоу "Голос" умерла от рака

Звезда шоу "Голос" умерла от рака

6 часов назад
5 причин поехать на Черное море в несезон

5 причин поехать на Черное море в несезон

6 часов назад
АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

АвтоВАЗ назвал день начала продаж Lada Xray Cross

6 часов назад
Найдена область мозга, которая управляет страхом

Найдена область мозга, которая управляет страхом

8 часов назад
Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

Российские "Аурусы" раскуплены на два года вперед

8 часов назад
"Кэшбери" прекращает свою деятельность

"Кэшбери" прекращает свою деятельность

9 часов назад
Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

Двухместные камеры спасли Кокорина и Мамаева от расправы

9 часов назад
70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

70 мультфильмов для освоения школьной программы по литературе

9 часов назад
Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

Хакеры маскируют вирусы под безобидные приложения в Google Play

10 часов назад
"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

"Ты должна не только любить свою героиню, ты должна быть ею". Интервью со Светланой Захаровой

21 час назад
Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

Солисты Центра оперного пения Галины Вишневской выступили в Токио

31.10.2018 18:47
8 главных праздников, которые отмечают в России

8 главных праздников, которые отмечают в России

31.10.2018 15:05
"Ненастье": отголоски реальных историй

"Ненастье": отголоски реальных историй

27.10.2018 22:15