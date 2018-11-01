Поломка датчика при сборке. "Роскосмос" назвал причину крушения "Союза"

Первое ЧП в российской пилотируемой космонавтике больше чем за 30 лет произошло из-за повреждения 6-миллиметровой детали датчика во время сборки на Байконуре. Таковы выводы аварийной комиссии "Роскосмоса". Иными словами, человеческий фактор едва не испортил репутацию самой надежной космической системы в мире: в истории российских "Союзов" меньше 5% аварийных пусков.

Имен и фамилий тех, кто виноват в падении "Союза", комиссия не назвала. Ее задачей было разобраться в технической стороне вопроса.

Анализ посекундный. Вот, старт, полет нормальный. Два отработанных разгонных блока отделяются, а с левым, это видно, что-то пошло не так. 118 секунда — не уходит. 121 секунда — распарывает топливный бак. Белое облако — это выброс горючего.

"Причиной нештатного разделения явилось неоткрытие крышки реактивного сопла увода бака окислителя блока. Это произошло из-за деформации штока датчика контакта разделения", — объявил председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

То есть деталь погнули при монтаже. Вывод на основе наземных экспериментов, математических моделей, телеметрии. Это не брак заводов-изготовителей. Некачественная сборка уже на Байконуре.

Чтобы авария не повторилась, сейчас разбирают и монтируют заново две ракеты. Усиленный контроль, видеосъемка с разных ракурсов. А вот к качеству корабля "Союз" претензий нет.

"Система аварийного спасения сработала штатно. Пилотируемый транспортный корабль "Союз" в очередной раз подтвердил свою высокую надежность", — говорит генеральный директор ПАО РКК "Энергия" Сергей Романов.

Всего у ракеты-носителя "Союз" 1839 запусков. Проблемных — 90. Эта авария — первая за 36 лет. Причем члены экипажа не просто остались в живых, оба невредимы. Помощь врачей не потребовалась ни Алексею Овчинину, ни Нику Хейгу.

"Товарищи у нас правильно отобраны в отряд и готовились должным образом. Состояние здоровья экипажа, психологическое состояние их же. Оно позволяет им работать в качестве космонавтов", — рассказал руководитель Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Павел Власов.

В "Роскосмосе" заверяют: авария "Союза" не отразится на международном сотрудничестве. У американской стороны нет вопросов по итогам расследования.

"Это техническая ситуация. Она, главное, разобрана, всем понятна. И понятно, как ее в будущем не допустить. Поэтому сотрудничество продолжается", — и.о. генерального директора центрального НИИ Машиностроения госкорпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов.

Ближайший пилотируемый запуск с космодрома Байконур — 3 декабря. Персонал, прежде чем приступить к сборке ракеты, пройдет переаттестацию. И, конечно, всех волнует дальнейшая судьба, дальнейшая карьера, космонавтов. Как сегодня было сказано, они вновь становятся участниками программы. То есть, по сути, встают в очередь. А когда именно полетят в космос — решит госкомиссия.