Расчет на здравомыслие: немецкий бизнес ценит работу в России вопреки санкциям

Примерно в то время, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель делала заявление в Киеве про антироссийские санкции, немецкие бизнесмены в Кремле встречались с Владимиром Путиным. Руководители крупнейших компаний Германии, в том числе, таких гигантов, как Siemens и Volkswagen просили российского президента решить проблему взаимных торговых ограничений, чтобы дать им возможность наращивать инвестиции в экономику России.

В зале — влиятельные немецкие бизнесмены и представители российской власти. Берлин — один из важнейших торговых партнеров России, хотя европейские санкции стали ударом по бизнесу. Но статистика удивляет: даже в условиях санкций товарооборот в 2017 году вырос почти на четверть и достиг 50 миллиардов долларов. В этом году — снова рост.

"Мы высоко ценим готовность немецкого бизнеса к совместной работе, ваш прагматизм и конструктивный настрой, — обратился Владимир Путин в Кремле к немецким бизнесменам. — И надеемся, что деловые связи между нашими странами будут и далее поступательно развиваться даже в условиях нынешней, не простой конъюнктуры в мировой политике и мировой экономике. Убеждены, что инвестиционные торговые обмены приносят не только ощутимую прибыль всем их участникам, участникам этого процесса, но и надежно скрепляют отношения между нашими государствами".

В России почти пять тысяч предприятий с германским капиталом. Налажено производство немецких "Ласточек". Многие ведущие автомобильные бренды давно получили российскую прописку. BMW собирают в Калининградской области, Audi и Volkswagen в Калуге.

Российские энергопоставки обеспечивают около трети потребностей Германии в природном газе и нефти. Еще в советские годы настоящим прорывом стал проект "Газ в обмен на трубы". Сегодня — "Северный поток". Полным ходом идет прокладка "Северного потока"-2. И потому постоянные санкционные угрозы, исходящие из Вашингтона, европейский бизнес все больше раздражают.

"Мы глубоко встревожены тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечетко, так, что для отдельных предприятий сложно понять — будут ли они их касаться или нет. Они могут касаться как российских, так и немецких предприятий", — выразил свое недовольство неопределенной ситуацией с санциями председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

На этом фоне в России делают все, чтобы привлечь немецкий бизнес. В России создаются особые экономические зоны. И в известном рейтинге Doing business Россия уверенно растет. Административные барьеры будут сниматься и дальше, отмечает Путин.

"Наши иностранные инвесторы, наши друзья, коллеги работают в условиях открытого рынка без всяких ограничений на движение денежных средств и капиталов. Что, на мой взгляд, создает очень хорошие благоприятные условия для дальнейшего развития деятельности бизнес-деятельности в России. Если иметь в виду еще и достаточно низкий уровень внешнего долга и растущие резервы Центрального банка, то все это вместе создает очень устойчивую макроэкономическую ситуацию", — подчеркнул Владимир Путин.

Стимул инвестировать в Россию — цифры. Экономика на подъеме, бум в сельском хозяйстве. За пять лет в условиях санкций — рост более чем на 20 процентов. Агроэкспорт превысил экспорт в сфере ОПК! Россия стала крупнейшим поставщиком пшеницы. При этом инфляция держится на рекордно низком уровне. Более того, в современной мировой экономике Европе в одиночку все труднее справляться с глобальными вызовами. И бизнесмены понимают это как нельзя лучше.

"Сегодняшняя встреча еще раз доказала, что российская и немецкая экономики прекрасно дополняют друг друга. И совершенно очевидно, что мы должны и дальше укреплять наши связи", — отмечает исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс.

Встреча 1 ноября уже третья в подобном формате. Предметный разговор — еще одно подтверждение того, что немецкий бизнес ценит работу в России и рассчитывает на здравомыслие европейских политиков.