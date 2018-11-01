Случайность или злой умысел. В Москве сгорело историческое здание

Минувшей ночью огонь бушевал в усадебном доме Кошелевых, более известном как Усачевско-Чернявское училище. Первый каменный особняк на Девичьем поле, ровесник Большого театра, он уцелел в пожаре 1812 года.

Как в доме, пустовавшем более 20 лет, в центре Москвы мог разом вспыхнуть пожар на площади в 2000 квадратных метров, эксперты пока объяснить не могут.

"По прибытии на место, через 4 минуты уже было в этом здании открытое пламя на чердаке, на 5 и 4 этажах", — рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

В пламени гибнет живая история Москвы. Дом — ровесник Большого театра. Первая каменная усадьба екатерининского генерала Родиона Кошелева, построенная в 18 веке на краю пустынного тогда Девичьего поля. Уцелел во время пожара 1812 года. Здесь был штаб маршала Даву, где, согласно роману Толстого "Война и мир", допрашивали и едва не расстреляли, как поджигателя, Пьера Безухова.

"Впоследствии оно принадлежал разным известным фамилиям: Нечаевым, Мальцевым. В 1860 году здание было передано женской Усачевско-Чернявской гимназии. Это было одно из лучших учебных заведений Москвы. Они его, конечно, перестраивали", — поясняет историк Екатерина Елохова.

В тридцатые годы здесь располагалось общежитие военной академии имени Фрунзе, потом особый факультет для иностранцев, которых готовили к военным диверсиям во имя мировой революции. С конца восьмидесятых здание пустует. Ныне — на балансе университета правосудия.

Первый пожар случился три года назад из-за поджога лицами без определенного места жительства. В этот раз картина похожая. Пробраться в здание не составляло труда, памятник был давно обесточен, так что, скорее всего, причина пожара в том, что кто-то развел на верхних этажах костер, чтобы погреться. Однако жители района Хамовники в случайность возгорания не верят.

"Оно же сгорело полностью. Вы думаете, это бомжи рассредоточились по зданию и подожгли его?! Я думаю, это поджог, я уверена, что кому-то понадобилось место в центре Москвы", — уверена местная жительница Наталья Рип.

Еще пять лет назад Мосгорнаследие предписывало пользователю провести реставрацию памятника до 2018 года, в 2016 году срок продлили до 2020 года. Однако работы так никто и не начал.

"Департаментом ведется подготовка административного производства по факту нанесения ущерба выявленному объекту культурного наследия", — заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По закону именно пользователь обязан восстановить памятник.

"Если признают, что оно вообще подлежит восстановлению, потому что часто, когда горят такие старинные древние здания, они не подлежат восстановлению. Потому что помимо пожара здания проливают, и это вредит зданию не меньше, чем огонь", — считает историк Екатерина Елохова.

Университет правосудия от каких-либо комментариев уклоняется. Лишившийся крыши 250-летний памятник зиму, если не принять срочных мер, скорее всего, не переживет.